Yeni sezona iddalı bir kadroyla girecek olan Trabzonspor, Fode Koita'yla üç yıllık anlaşma sağlamıştı. Yıldız golcünün Trabzon'a geleceği tarih belli oldu. Gineli golcü, bugün şehirde olacak ve sağlık kontrolünden geçecek. Koita'nın, yarından itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayan Fode Koita bugün Trabzon'da olacak.

Bordo-mavili ekiple yarından itibaren çalışmalara başlayacak olan Gineli golcü, antrenmanlar öncesinde sağlık kontrolünden geçecek ve ilk antrenmanlara katılan tek yeni transfer olacak. Koita gibi bu sezon Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlayan Gervinho ile Bruno Peres, İtalya Ligi'nin Türkiye'ye göre bir hafta sonra bitmesi nedeniyle 4 Temmuz'a kadar izinli sayılacak, ikisi de İstanbul Riva'da yapılacak kampa katılacak.

Milliyet'in haberine göre Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan Marek Hamsik ise Riva kampının son bölümünde takıma katılacak. 4 Temmuz'da başlayacak İstanbul kampı, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

Trabzonspor'un iki milli oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır da ligin bitimiyle birlikte İstanbul'a gidip, milli takım kampına katıldıkları için 2. etap İstanbul kampına dahil olacak

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ