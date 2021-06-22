Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco gibi yıldız isimler eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Genç futbolculara yönelmek isteyen Trabzonspor, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Ancak Ankara temsilcisi yüksek bir bonservis talep etti. Keçiörengücü indirime giderse, Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacak. Takas formülü de devreye girebilir.
ALEXANDER SÖRLOTH
Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile temaslarını sürdürürken, Norveçli yıldızın transfer süreci hakkında, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı...
RENE RODRIGUES MARTINS
Marlon'un yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a, Flamengo forması giyen Rene Rodrigues Martins önerildi. Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde transfer gerçekleşebilir.
EFECAN KARACA
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Ancak bordo mavili ekip Efecan Karaca'dan bonservis problemini çözmesini istedi.
ONUR ATASAYAR
Yerli ve genç futbolcu arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Onur Atasayar'ı gündemine aldı. Tarafların uzlaşmaya çok yaklaştığı öğrenildi.
MIGUEL TRAUCO
Trabzonspor'da sol bek arayışları sürüyor. Bordo mavili ekip, Miguel Trauco'yu gündemine aldı. Saint Etienne'in 1 yıl sözleşmesi olan Trauco için kapıyı 1.8 milyon Euro'dan açması yüksek bulunmuştu. Fırtına 1.1 milyon euro öneriyor.
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