22 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Diabate'den takım bulmasını istedi

Diabate'den takım bulması istendi
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

, yeni yabancı kuralı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon takımda düşünmediği Diabate'den takım bulmasını istedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Yabancı kontenjanı konusunda temkinli hareket eden 'da kadroda düşünülmeyen Diabate'den de kendisine kulüp bulması istendi. Geçen sezonu Göztepe'de kiralık tamamlayan 25 yaşındaki Malili kanadın da kulüp arayışında olduğu kaydedildi. Diabate'nin Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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