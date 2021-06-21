Yeni sezon transfer dönemine hızlı giren ve Bruno Peres, Hamsik, Gervinho, Koita gibi yıldızları katan Trabzonspor'da, gidecek oyuncuların da planlaması yapılıyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen Flavio ve Diabate’yi kiralama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferde sezona hızlı başlayan Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve son olarak Koita'yı kadrosuna katan bordo mavili kulüp, yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

2 İSİM KİRALIK LİSTESİNE KONULDU

61 saatte yer alan habere göre, Trabzonspor geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen Flavio ve Diabate'yi kiralayacak. 2 oyuncu için de lig içinden takım arayışları sürerken ilerleyen haftalarda takımların netleşmesi bekleniyor.

EKUBAN VE DJANINY'DEN GELİR UMUDU

Trabzonspor'da teklif beklenen ve satışına sıcak bakılan hücum oyuncuları Djaniny ve Ekuban için henüz tatmin edici teklifler gelmedi. Kulüp şartlarına uyacak teklifleri değerlendirmeye alacak.

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