21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da 2 futbolcuya kulüp aranıyor!

Trabzonspor'da 2 futbolcuya kulüp aranıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Yeni sezon transfer dönemine hızlı giren ve , , , gibi yıldızları katan 'da, gidecek oyuncuların da planlaması yapılıyor. mavililer, geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen ve ’yi kiralama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Transferde sezona hızlı başlayan , , ve son olarak 'yı kadrosuna katan mavili kulüp, yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

2 İSİM KİRALIK LİSTESİNE KONULDU

61 saatte yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen ve 'yi kiralayacak. 2 oyuncu için de lig içinden takım arayışları sürerken ilerleyen haftalarda takımların netleşmesi bekleniyor.

EKUBAN VE DJANINY'DEN GELİR UMUDU

Trabzonspor'da teklif beklenen ve satışına sıcak bakılan hücum oyuncuları ve için henüz tatmin edici teklifler gelmedi. Kulüp şartlarına uyacak teklifleri değerlendirmeye alacak.

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