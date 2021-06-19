19 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: En hazır takım Trabzonspor!

En hazır takım Trabzonspor!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'de sezonu 4. sırada tamamlayan , lig biter bitmez transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda peş peşe yıldız futbolcuları kadrosuna katan bordo mavililer, , , ve gibi isimleri açıklamıştı. , , ve 'de yaşanan belirsizlikler düşünüldüğünde yeni sezon öncesi en hazır takım olarak göze çarpıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'un 3 büyük rakibinde de hoca belirsizliği yaşanıyor, üstelik ikisinde seçim süreci var. Trabzonspor ise yeni sezon planlamasını aylar önce yaptı; , , ve gibi yıldızları kadrosuna kattı. Şampiyonluğa kilitlenen , ciddi bir avantajla kampa başlayacak.

'in haberine göre, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı... Teknik direktör yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı. Devamında 'in transferini bitiren Fırtına, son olarak 'ya imzayı attırdı. , forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

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