Son dakika spor haberi: En hazır takım Trabzonspor!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, lig biter bitmez transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda peş peşe yıldız futbolcuları kadrosuna katan bordo mavililer, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita gibi isimleri açıklamıştı. Fırtına, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yaşanan belirsizlikler düşünüldüğünde yeni sezon öncesi en hazır takım olarak göze çarpıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un 3 büyük rakibinde de hoca belirsizliği yaşanıyor, üstelik ikisinde seçim süreci var. Trabzonspor ise yeni sezon planlamasını aylar önce yaptı; Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita gibi yıldızları kadrosuna kattı. Şampiyonluğa kilitlenen Fırtına, ciddi bir avantajla kampa başlayacak.
Fanatik'in haberine göre, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı. Devamında Marek Hamsik'in transferini bitiren Fırtına, son olarak Fode Koita'ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?