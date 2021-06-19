Trabzonspor'un 3 büyük rakibinde de hoca belirsizliği yaşanıyor, üstelik ikisinde seçim süreci var. Trabzonspor ise yeni sezon planlamasını aylar önce yaptı; Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita gibi yıldızları kadrosuna kattı. Şampiyonluğa kilitlenen Fırtına, ciddi bir avantajla kampa başlayacak.

Fanatik'in haberine göre, yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı... Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı. Devamında Marek Hamsik'in transferini bitiren Fırtına, son olarak Fode Koita'ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

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