21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ekuban’da indirim yok

Ekuban’da indirim yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Ganalı yıldızı Fransa'dan dışından İtalya'dan da kulüpler istiyor. Ancak önerdikleri 2 milyon euro'yu bordo-mavili kulüp düşük buluyor. 'un 27 yaşındaki hücum oyuncusu için minimum transfer beklentisi 6 milyon euro.

Ganalı yıldızı Fransa'dan dışından İtalya'dan da kulüpler istiyor. Ancak önerdikleri 2 milyon euro'yu bordo-mavili kulüp düşük buluyor. 'un 27 yaşındaki hücum oyuncusu için minimum transfer beklentisi 6 milyon euro. Bu rakam kabul edildiği taktirde Trabzonspor, Ekuban'a görüşme izni verecek.
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