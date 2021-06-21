Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Barış Alper Yılmaz'da takas formülü
Karadeniz temsilcisi, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamak istiyor. Ancak Başkent ekibinin 3 milyon euro gibi astronomik bir bonservis talep etmesi şu aşamada transferin önünü tıkıyor.
Karadeniz temsilcisi, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamak istiyor. Ancak Başkent ekibinin 3 milyon euro gibi astronomik bir bonservis talep etmesi şu aşamada transferin önünü tıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Keçiörengücü indirime giderse, Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayacak. Takas formülü de devreye girebilir.
YİNE LILLE
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için harekat başlattığı Barış Alper Yılmaz'a Fransız temsilcisi Lille talip. Lille, Türkiye'den daha önce Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı renklerine bağlamıştı. Şimdi de Barış Alper Yılmaz için düğmeye bastılar. Onların ilgisi sebebiyle bonservisi düşmüyor.
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