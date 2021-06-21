21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Flavio’ya talip çok

Flavio’ya talip çok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'da geçen sezon büyük umutlarla alınan Flavio beklenilen performansı sergileyememişti. Orta sahaya yapılan transferlerin ardından Brezilyalı futbolcunun düzenli 11 oyuncusu olma ihtimali düşük görülüyor. Birçok Süper Lig ekibinin Flavio'yu istediği öğrenildi.

'da geçen sezon büyük umutlarla alınan Flavio beklenilen performansı sergileyememişti. Orta sahaya yapılan transferlerin ardından Brezilyalı futbolcunun düzenli 11 oyuncusu olma ihtimali düşük görülüyor. Birçok Süper Lig ekibinin Flavio'yu istediği öğrenildi. kulübü, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.
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