21 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Altay Diabate'ye talip oldu

Diabate’ye Süper Lig'den talip
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

geçen sezon devre arasında gönderdiği Fousseini Diabate'yi planları arasına almadı. Deneyimli hoca, tecrübeli oyuncuyla bu sezon da çalışmayı düşünmüyor.

geçen sezon devre arasında gönderdiği Fousseini Diabate'yi planları arasına almadı. Deneyimli hoca, tecrübeli oyuncuyla bu sezon da çalışmayı düşünmüyor. Geçen sezonun ikinci devresini Göztepe'de geçiren Diabate'ye şimdi de Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu. , oyuncusunu, siyah-beyazlı ekibe kiralayacak.
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