20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor gözler Uğurcan Çakır Djaniny ve EKuban'da! 30 milyon euro...

Fırtına'da gözler 3 isimde! 30 milyon euro...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen 'da gündemde , Djaniny ve Ekuban'a gelecek teklifler var. Bordo-mavililer bu 3 isimden en az 30 milyon euro bir gelir bekliyor. (TS spor haberleri)

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı. Teknik direktör yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez ve Bruno hamleleri ile bombaları patlattı.

Devamında 'in transferini bitiren , son olarak 'ya imzayı attırdı. , forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

İyi teklif gelmesi halinde , Djaniny ve Ekuban'ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam 30 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

İSTANBUL'A GÖRE ÇOK ÖNDE

Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü 'un 3 büyük kulübün de henüz teknik direktör bile belli değil. Üstelik 'de seçim süreci var.

Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

HEDEF SERİ GALİBİYETLER

28 Haziran'da 'nde topbaşı yapacak olan Trabzonspor, sonrasında 4-5 Temmuz'da 'da kampa girecek. Bu sürece kadar yabancı forvet takviyesini de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bordo Mavililer, sonrasında yüzde 100 hazır kadrosuyla 'e seri galibiyetlerle başlamak istiyor.

Fırtına, kadrosuna kattığı 4 yabancı oyuncuya da bonservis bedeli ödemedi. Gervinho ve Hamsik ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret üzerinden sözleşme yapılırken, Gervinho'ya senelik 650 bin Euro, Slovak yıldıza da 700 bin Euro imza parası verilecek. 'in maaşı 1.2 milyon Euro, Koita'nın ise önümüzdeki sezon için 1 milyon 150 bin Euro... Peres'e 500 bin Euro, Koita'ya da 333 bin Euro imza parası ödenecek. 4 oyuncunun yıllık garanti ücretlerinin toplamı: 5 milyon 350 bin Euro. İmza paraları ise 2 milyon 183 bin Euro'ya denk geliyor.

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