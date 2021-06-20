Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor gözler Uğurcan Çakır Djaniny ve EKuban'da! 30 milyon euro...

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da gündemde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'a gelecek teklifler var. Bordo-mavililer bu 3 isimden en az 30 milyon euro bir gelir bekliyor. (TS spor haberleri)

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı.

Devamında Marek Hamsik'in transferini bitiren Fırtına, son olarak Fode Koita'ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban'ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam 30 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

İSTANBUL'A GÖRE ÇOK ÖNDE

Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü İstanbul'un 3 büyük kulübün de henüz teknik direktör bile belli değil. Üstelik Fenerbahçe'de seçim süreci var.

Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

HEDEF SERİ GALİBİYETLER

28 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde topbaşı yapacak olan Trabzonspor, sonrasında 4-5 Temmuz'da Riva'da kampa girecek. Bu sürece kadar yabancı forvet takviyesini de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bordo Mavililer, sonrasında yüzde 100 hazır kadrosuyla Süper Lig'e seri galibiyetlerle başlamak istiyor.

Fırtına, kadrosuna kattığı 4 yabancı oyuncuya da bonservis bedeli ödemedi. Gervinho ve Hamsik ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret üzerinden sözleşme yapılırken, Gervinho'ya senelik 650 bin Euro, Slovak yıldıza da 700 bin Euro imza parası verilecek. Bruno Peres'in maaşı 1.2 milyon Euro, Koita'nın ise önümüzdeki sezon için 1 milyon 150 bin Euro... Peres'e 500 bin Euro, Koita'ya da 333 bin Euro imza parası ödenecek. 4 oyuncunun yıllık garanti ücretlerinin toplamı: 5 milyon 350 bin Euro. İmza paraları ise 2 milyon 183 bin Euro'ya denk geliyor.

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