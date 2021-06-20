20 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Djaniny kararı! Menajerine talimat verildi

Fırtına'dan Djaniny kararı! Menajerine talimat verildi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Kadrosunu 4 yıldız isimle güçlendiren 'da Djaniny konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki forvet için yetki isteyen menajerlere "Teklifleri getirin, değerlendirmeye alırız" mesajı verildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

'da transfer teklifi beklenen oyunculardan Djaniny Semedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim gelecek teklifleri beklemeye başladı. Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor kulübüne bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için teknik direktör 'ya da danışılarak nihai karar verilecek.

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