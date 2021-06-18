18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Sörloth için Leipzig ile masaya oturdu
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth için Alman kulübü Leipzig ile görüşmelere başladı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'u geri getirmek için girişimlere başladı. Fotomaç'ın haberine göre bir süre önce, "Leipzig'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" diyen Ağaoğlu, Alman kulübünün müdürü Oliver Mintzlaff ile de masaya oturdu. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. Leipzig kanadı da Norveçli forvetle ilgili kararın henüz verilmediğini bildirdi. Trabzonspor bekleme sürecine devam ederken, 25 yaşındaki santrforun Leipzig ile sezon öncesi kampına katılma ihtimali bulunduğu da Alman basınında yer alıyor.
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