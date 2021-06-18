18 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Sörloth için Leipzig ile masaya oturdu

Kritik görüşme gerçekleşti! Almanların kararı...
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika transfer haberleri: yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde başkan , Sörloth için kulübü ile görüşmelere başladı. ( haberleri)

Kulübü Başkanı , Alexander Sörloth'u geri getirmek için girişimlere başladı. Fotomaç'ın haberine göre bir süre önce, "'in resmi kararına göre hareket edeceğiz" diyen Ağaoğlu, kulübünün müdürü ile de masaya oturdu. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. Leipzig kanadı da Norveçli forvetle ilgili kararın henüz verilmediğini bildirdi. Trabzonspor bekleme sürecine devam ederken, 25 yaşındaki santrforun Leipzig ile sezon öncesi kampına katılma ihtimali bulunduğu da Alman basınında yer alıyor.
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