Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Cristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins... | TS haberleri
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Cristian Tello, Kolasinac, Rene Rodrigues Martins gibi yıldız isimler eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
EURO 2020'nin ardından Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Mert Günok'u gündemine aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Genç futbolculara yönelmek isteyen Trabzonspor, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Ancak talep edilen yüksek ücretler sebebiyle transfer askıya alındı.
BURAK KAPACAK
Süper Lig devlerinin talip olduğu Burak Kapacak, Trabzonspor'un da gündeminde yer aldı. Abdullah Avcı'nın tarzını çok beğendiği Burak Kapacak için girişimler devam ediyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile görüşüyor. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi.
CRISTIAN TELLO
Trabzonspor, Cristian Tello transferinde Barcelona engeline takıldı. 3 milyon euro teklif kabul edilse bile, sonradan satıştan yüzde 25 pay sahibi olan Barcelona ile anlaşma sağlanamadı.
SEAD KOLASINAC
Adı Fenerbahçe de anılan 27 yaşındaki Kolasinac, Arsenal'in yeni sezonda da kadrosunda düşünülmüyor. Bordo-mavililer, Boşnak oyuncuyu ikna etmek için harekete geçti.
RENE RODRIGUES MARTINS
Marlon'un yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a, Flamengo forması giyen Rene Rodrigues Martins önerildi. Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde transfer gerçekleşebilir.
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