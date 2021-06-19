Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Bruma, Alexander Sörloth, Mert Günok... | TS haberleri
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Bruma, Alexander Sörloth, Mert Günok gibi yıldız isimler eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
EURO 2020'nin ardından Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Mert Günok'u gündemine aldı.
MAME DIOUF
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.
HAITAM ALEESAMI
Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Aleesami için yeniden devreye girildi. Rostov ile kontratı biten futbolcu için görüşmeler devam ediyor.
SYDNEY VAN HOOIJDONK
Eski Fenerbahçeli yıldızlardan Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney için bordo mavili ekip devreye girdi. Sydney Van Hooijdonk bu sezon 28 maçta 15 gol 2 asist ile oynadı.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Genç futbolculara yönelmek isteyen Trabzonspor, Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz için devreye girdi. Ancak talep edilen yüksek ücretler sebebiyle transfer askıya alındı.
BURAK KAPACAK
Süper Lig devlerinin talip olduğu Burak Kapacak, Trabzonspor'un da gündeminde yer aldı. Yüksek maliyeti sebebiyle transfer rafa kalktı.
BRUMA
Trabzonspor'un daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.
ALEXANDER SÖRLOTH
Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için RB Leipzig ile görüşüyor. Ağaoğlu'nun bu görüşmede, "Sörloth hakkında kararınızı bekliyoruz" dediği öğrenildi.
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