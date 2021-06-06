Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer dönemi hareketli geçiyor. Bordo mavili takım, Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezona damga vurmayı planlıyor. Kadrosundaki eksikler için transfer çalışmalarını sürdüren Karadeniz Fırtınası, Bursaspor'un 2 genç oyuncusu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Karadeniz ekibi transferde sadece ilk 11 için değil, geleceğe dönük hamleler de yapıyor. Bordo-Mavililer, Bursaspor 'un yıldız isimleri Emirhan Aydoğan (23) ve Batuhan Kör'ü (20) uzun süredir takip ediyor. Ancak bu oyuncular için yapılacak bonservis görüşmelerinde Bursaspor'daki başkanlık seçimi beklenmişti. Milliyet'in haberine göre, Yeşil-Beyazlı kulüpte yeni yönetim dün belirlenirken, hafta içinde ilk temaslar kurulacak. Bursaspor ile yıllardır yakın ilişkiler içinde bulunan Trabzonspor, iki genç yıldız için öncelik isteyecek.

BATUHAN TRABZONLU

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan geçen sezon 1.Lig'de çıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. Trabzon doğumlu olan Batuhan ise hem forvette hem de kanatlarda görev yapıyor. 20 yaşındaki Batuhan lig ve kupada 33 maça çıkıp, 11 gol attı.

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