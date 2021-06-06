07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a 2 genç yıldız! Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör ile görüşmeler başlıyor...

Fırtına'ya 2 genç yıldız! Görüşmeler başlıyor...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

'da yeni sezon öncesinde transfer dönemi hareketli geçiyor. Bordo mavili takım, önderliğinde gelecek sezona damga vurmayı planlıyor. Kadrosundaki eksikler için transfer çalışmalarını sürdüren , 'un 2 genç oyuncusu için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ekibi transferde sadece ilk 11 için değil, geleceğe dönük hamleler de yapıyor. , 'un yıldız isimleri (23) ve 'ü (20) uzun süredir takip ediyor. Ancak bu oyuncular için yapılacak bonservis görüşmelerinde Bursaspor'daki başkanlık seçimi beklenmişti. Milliyet'in haberine göre, Yeşil-Beyazlı kulüpte yeni yönetim dün belirlenirken, hafta içinde ilk temaslar kurulacak. Bursaspor ile yıllardır yakın ilişkiler içinde bulunan , iki genç yıldız için öncelik isteyecek.

BATUHAN TRABZONLU

23 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 1.Lig'de çıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asistlik performans gösterdi. doğumlu olan ise hem forvette hem de kanatlarda görev yapıyor. 20 yaşındaki Batuhan lig ve kupada 33 maça çıkıp, 11 gol attı.

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