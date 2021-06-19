Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor sırasıyla Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağladığını açıkladı. Uğurcan Çakır için istenilen bonservisin verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor. Transferde teknik direktör Abdullah Avcı görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan, teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan'ın yerine mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.
BAŞAKŞEHİR'DE MUTSUZ
Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir'de mutsuz olan Mert Günok , eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.
116 MAÇA ÇIKTI
Turuncu-lacivertlilerle 118 maça çıkan Mert Günok, A Milli Takımımızın formasını da 22 kez terletti. 1989 doğumlu olan tecrübeli eldivenin boyu 1.96. Başakşehir'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, turuncu- lacivertlilerden transferde kolaylık istiyor. Mert artık Uğurcan Çakır'ın durumunun netleşmesini bekliyor.
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