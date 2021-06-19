19 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor sırasıyla Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağladığını açıkladı. Uğurcan Çakır için istenilen bonservisin verilmesi halinde ayrılığa sıcak bakan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor. Transferde teknik direktör Abdullah Avcı görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim ... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan, teknik direktör , Uğurcan'ın yerine mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

BAŞAKŞEHİR'DE MUTSUZ

Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir'de mutsuz olan , eski hocası ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen yönetimi, 'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi Mert Günok! Abdullah Avcı bizzat görüşecek

116 MAÇA ÇIKTI

Turuncu-lacivertlilerle 118 maça çıkan , A Milli Takımımızın formasını da 22 kez terletti. 1989 doğumlu olan tecrübeli eldivenin boyu 1.96. Başakşehir'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, turuncu- lacivertlilerden transferde kolaylık istiyor. Mert artık 'ın durumunun netleşmesini bekliyor.

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