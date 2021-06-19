Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan, teknik direktör Abdullah Avcı, Uğurcan'ın yerine mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.