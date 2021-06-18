18 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı raporunu sundu!

Fırtına'da planlar değişti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 'nin açıkladığı yabancı oyunu sınırı gerekçesiyle 'nın yönetime bir rapor sunacağı öğrenildi. ( haberleri)

Uzun zaman önce gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör 'nın ise zor bir karar vermek durumunda kaldığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre İlk 11'de oynatacağı üç Türk oyuncu hakkının birini kalede, birini orta sahada kullanması bekleniyor. Avcı'nın kalan yerli hakkını ve 'nın bulunduğu sağ kanatta mı değerlendireceği yoksa yerli bir sol bek alarak takım içinde yeni bir alternatif mi yaratacağı konusunda kararsız kaldığı öğrenildi.
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