18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı raporunu sundu!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. TFF'nin açıkladığı yabancı oyunu sınırı gerekçesiyle Abdullah Avcı'nın yönetime bir rapor sunacağı öğrenildi. (TS spor haberleri)
Uzun zaman önce gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise zor bir karar vermek durumunda kaldığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre İlk 11'de oynatacağı üç Türk oyuncu hakkının birini kalede, birini orta sahada kullanması bekleniyor. Avcı'nın kalan yerli hakkını Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bulunduğu sağ kanatta mı değerlendireceği yoksa yerli bir sol bek alarak takım içinde yeni bir alternatif mi yaratacağı konusunda kararsız kaldığı öğrenildi.
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