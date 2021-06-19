19 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz transferleri askıya alındı

Fırtına'da transfer yüksek maliyet engeli!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'da gözler yerli transferine çevrilirken gündemde olan ve konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer iki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferlerini askıya aldı. ( haberleri)

, teknik direktör 'nın kadrosunda görmek istediği ve isimleri için yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Sabah'ın haberine göre başkan 'nun, "Yabancı oyuncu sınırlaması kararı geldikten sonra bir oyuncuya talip olduk, 3.5 milyon Euro talep edildi" dediği ismin 'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi.

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