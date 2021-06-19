Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz transferleri askıya alındı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler yerli transferine çevrilirken gündemde olan Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer iki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferlerini askıya aldı. (TS spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi.

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