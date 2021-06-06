07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan beklenen bonservis 20 milyon euro!

Uğurcan'da hedef 20 milyon euro!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi en çok merak edilen konuların başında gelen Çakır'ın transfer durumu hakkında başkan flaş bir karar aldı. Ağaoğlu, 25 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon euro'dan kapıyı açma kararı aldı. ( haberleri)

temsilcisi 'da gözler hem alınacak hem de satılacak oyuncularda. Fotomaç'ın haberine göre başkan her sezon için en az 15 milyon euro'luk bir satış yapmayı planlıyor. Buradan gelecek parayla da yeni sezon transferleri gerçekleşecek. Böylece kulüp borç yükünü artırmayacak tam tersine altyapıdan çıkan kaynaklarla rakam sürekli düşecek. İşte bu rakamı aşağı indirecek isimlerden biri de Çakır. Geçen sezon 12-13 milyon euro seviyesinde teklifler alan 25 yaşındaki eldiven için bu yıl rakam yükseldi. Ancak Trabzonspor yönetimi 'yi bekliyor. Son olarak maçında da harika oynayan Uğurcan için 20 milyon euro bandı zorlanabilir.
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