Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Pape Alioune Ndiaye için yarışıyor! (BJK TS haberi)
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirecek bir isim için karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin gündemine aldığı genç defans oyuncusu Pape Alioune Ndiaye için Beşiktaş da devrede. (TS haberleri)
Yeni sezona iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Trabzonspor'da yabancı transferler şimdilik dondurulurken yurt dışından dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Ukrayna basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'nın genç defans oyuncusu Pape Alioune Ndiaye ile ilgileniyor.
Fransa uyruklu 23 yaşındaki stoperin, Ukrayna kulübü ile sözleşmesi ise 30 Haziran tarihinde bitiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer alırken, Fransız oyuncunun kulübünün sözleşme uzatma teklifini ise reddettiği kaydedildi.
2,01 metre boyundaki oyuncunun geçen yıl toplamda 23 maçta, bin 697 dakika forma giydi. Oyuncunun kariyerine bakıldığında Fransa'da yetiştikten sonra İtalya'da Bologna U19 takımına transfer oldu. Burada istenileni veremeyen oyuncu daha sonra sözleşmesi feshedildi.
Ardından İtalya'da yine BoriU19 takımına oradanda bedelsiz olarak İspanya'da Lorca Deportiva'ya transfer oldu. Burada da kulüpsüz kalan oyuncu son olarak Ukrayna ekibi Varskla Poltava'ya transfer oldu.
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