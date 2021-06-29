29 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor Pape Alioune Ndiaye için yarışıyor! (BJK TS haberi)

Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Genç oyuncu...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirecek bir isim için karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin gündemine aldığı genç defans oyuncusu Pape Alioune Ndiaye için Beşiktaş da devrede. (TS haberleri)

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Trabzonspor'da yabancı transferler şimdilik dondurulurken yurt dışından dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ukrayna basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Vorskla Poltava'nın genç defans oyuncusu Pape Alioune Ndiaye ile ilgileniyor.

Fransa uyruklu 23 yaşındaki stoperin, Ukrayna kulübü ile sözleşmesi ise 30 Haziran tarihinde bitiyor. Trabzonspor'un yanı sıra oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddialar arasında yer alırken, Fransız oyuncunun kulübünün sözleşme uzatma teklifini ise reddettiği kaydedildi.

2,01 metre boyundaki oyuncunun geçen yıl toplamda 23 maçta, bin 697 dakika forma giydi. Oyuncunun kariyerine bakıldığında Fransa'da yetiştikten sonra İtalya'da Bologna U19 takımına transfer oldu. Burada istenileni veremeyen oyuncu daha sonra sözleşmesi feshedildi.

Ardından İtalya'da yine BoriU19 takımına oradanda bedelsiz olarak İspanya'da Lorca Deportiva'ya transfer oldu. Burada da kulüpsüz kalan oyuncu son olarak Ukrayna ekibi Varskla Poltava'ya transfer oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'nın gözdesi Sörloth'a Belçika'dan kanca! Fırtına'nın gözdesi Sörloth'a Belçika'dan kanca!
Hamsik imzayı attı! Forma isteyen çok arkadaşım var Hamsik imzayı attı! "Forma isteyen çok arkadaşım var"
Hamsik sağlık kontrolünden geçti! Hamsik sağlık kontrolünden geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör