Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı!
Yeni sezon için iddialı transferler yapan Trabzonspor, Galatasaray'ın eski yıldızını gözüne kestirdi. Bordo mavililer, Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita ile sözleşme imzalamıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Bruma. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Olympiakos'un kadrosunda tutmak için henüz PSV'yi ikna edemediği belirtildi. Hollanda ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı düşmediği için görüşmelerin sıkıştığı kaydedildi. Yunan Sport 24 Olympiakos'un bu yüzden Karagümrük'ten Ndao için görüşmeler yaptığını yazdı. 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu haberini yaptı. Ancak Bruma'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini iddia etti. Trabzonspor'un gözünün Bruma olduğu Olympiakos ile PSV arasında devam eden görüşmelerin seyrine göre Portekizli oyuncu için yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı belirtildi.
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