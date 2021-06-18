18 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı!

Fırtına'dan flaş hamle! G.Saray'ın eski yıldızı...
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Yeni sezon için iddialı transferler yapan , 'ın eski yıldızını gözüne kestirdi. Bordo mavililer, , , ve ile sözleşme imzalamıştı. Fırtına'nın bu seferki hedefi ise geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen . İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'un daha önce forması giyen için ile temas kurduğu iddia edildi.

'nde yer alan habere göre, 'un kadrosunda tutmak için henüz PSV'yi ikna edemediği belirtildi. ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı düşmediği için görüşmelerin sıkıştığı kaydedildi. Olympiakos'un bu yüzden 'ten için görüşmeler yaptığını yazdı. 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu haberini yaptı. Ancak Bruma'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini iddia etti. Trabzonspor'un gözünün Bruma olduğu Olympiakos ile PSV arasında devam eden görüşmelerin seyrine göre Portekizli oyuncu için yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı belirtildi.

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