Trabzonspor'un daha önce Galatasaray forması giyen Bruma için PSV ile temas kurduğu iddia edildi.



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Olympiakos'un kadrosunda tutmak için henüz PSV'yi ikna edemediği belirtildi. Hollanda ekibinin 6 milyon Euro'dan aşağı düşmediği için görüşmelerin sıkıştığı kaydedildi. Yunan Sport 24 Olympiakos'un bu yüzden Karagümrük'ten Ndao için görüşmeler yaptığını yazdı. 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu haberini yaptı. Ancak Bruma'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini iddia etti. Trabzonspor'un gözünün Bruma olduğu Olympiakos ile PSV arasında devam eden görüşmelerin seyrine göre Portekizli oyuncu için yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı belirtildi.

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