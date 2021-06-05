05 Haziran 2021, Cumartesi
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Bu arada İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes adlı internet sitesi, Fırtına'nın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki futbolcuda ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü. Bordo-mavili yönetim, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 1.83 boyundaki futbolcunun işini bir an önce bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. Tecrübeli orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Marek Hamsik heyecanı! Yeni teklif sunuldu...
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da Marek Hamsik heyecanı her geçen gün artıyor. Bordo-mavililer 33 yaşındaki Slovak futbolcu için teklifini artırarak bir kez daha teklif sundu. (TS spor haberleri)
Karadeniz devi Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeminin ilk sırasında şu an Marek Hamsik yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Slovak orta sahaya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti. 33 yaşındaki yıldıza tavan ücret 1.5 milyon euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden Fırtına, en geç pazartesi günü bir geri dönüş bekliyor. Karadeniz ekibi, gelecek cevaba göre yol haritası belirleyecek. Bordo-mavili yönetim, Hamsik için yaptığı son 1 milyon 500 bin euro maaş+bonus+imza parasını içeren 750 bin euro'luk teklifini 250 bin euro daha artırarak 1 milyon euro'ya çıkardı.
Bu arada İspanyol basını önemli bir iddia ortaya attı. Todo Fichajes adlı internet sitesi, Fırtına'nın Göteborg'daki sözleşmesinin sonuna gelen Slovak futbolcuyla anlaşmaya vardığını yazdı. 33 yaşındaki futbolcuda ufak pürüzlerin kaldığı ileri sürüldü. Bordo-mavili yönetim, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta bitecek 1.83 boyundaki futbolcunun işini bir an önce bitirmek için elini çabuk tutmak istiyor. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. Tecrübeli orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
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