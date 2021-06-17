Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolosinac...
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor gelecek sezon için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer gündemine bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac'ı aldı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te geçiren ve bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac için harekete geçti.
Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, İngiliz devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. Kolasinac, geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Arsenal ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez Bosna Hersek Milli Takımı'nın forması giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?