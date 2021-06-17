17 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolosinac...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor gelecek sezon için sol bek arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavililer gündemine bonservisi Arsenal'de bulunan Sead Kolasinac'ı aldı. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolosinac...
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Sol bek mevkisine takviye yapmak isteyen gündemine yıldız bir ismi aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonu 'te geçiren ve bonservisi 'de bulunan Sead için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolosinac...

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki futbolcu için Fotomaç'ın haberine göre , devinin kapısını çaldı ve resmi kiralama teklifi yaptı. , geçtiğimiz sezon kulübünde 17 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Kolosinac...

ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcuya 'nin de talip olduğu belirtiliyor. Boşnak futbolcu, 38 kez 'nın forması giydi.

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