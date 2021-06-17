Trabzonspor transferlerine devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan bordo mavililer, bir süredir gündeminde olan Fode Koita ile de anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile mukavelesi sona eren 30 yaşındaki forvet, 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Fırtına da transferi KAP'a bildirdi. İşte Gineli golcünün alacağı ücret ve sözleşme detayları... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gineli oyuncu, gelecek 3 yıl kendisini bordo mavili takıma bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Fırtına, golcü oyuncunun sözleşmesine dair detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...

FIRTINA'NIN KAP BİLDİRİSİ ŞU ŞEKİLDE

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000. Euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000. Euro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000. Euro garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

RESMİ HESAPTAN DA BİR VİDEO PAYLAŞILDI

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ