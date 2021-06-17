17 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Fode Koita resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları...

Fırtına Koita'yı KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

transferlerine devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan bordo mavililer, bir süredir gündeminde olan ile de anlaşma sağladı. ile mukavelesi sona eren 30 yaşındaki forvet, 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı. da transferi KAP'a bildirdi. İşte Gineli golcünün alacağı ücret ve sözleşme detayları... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

, ile sözleşmesi sona eren 'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gineli oyuncu, gelecek 3 yıl kendisini bordo mavili takıma bağlayan sözleşmeye imzayı attı. , golcü oyuncunun sözleşmesine dair detayları 'na (KAP) bildirdi. İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...

FIRTINA'NIN KAP BİLDİRİSİ ŞU ŞEKİLDE

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- için 1.100.000. Euro garanti ücret,

2022- futbol sezonu için 1.150.000. Euro garanti ücret,

2023- için 1.200.000. Euro garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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