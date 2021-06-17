Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yunus Mallı'ya 3 talip!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, beklentilerin altında kalan Yunus Mallı ile ilgili flaş bir iddia geldi. Milli futbolcunun, Olympiakos, Panathianaikos ve PAOK ile temasta olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor'da aradığını bulamayan Yunus Mallı'nın Yunanistan'da kendisine takım aradığı iddia edildi. Bir süredir komşuda tatilini sürdüren milli futbolcunun, Olympiakos, Panathianaikos ve PAOK ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Belhanda'yı Montpellier'e kaptıran Olympiakos ile Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK'un Yunus için ısrarcı olduğu belirtildi.
Komşuda Yunus'un Bakasetas'ın arkasında kaldığı için mutsuz olduğu, Hamsik'in gelmesinden sonra forma umudunu kaybettiği bilgisi verildi. Yunus'un Wolfsburg'ta oynarken de Olympiakos'tan teklif aldığı ancak kabul etmediği hatırlatıldı.
Panathianaikos'un özellikle Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedelini karşılama konusunda yeterli mali gücünün olmadığı belirtildi.
Bu yüzden Yunus için PAOK ve Olympiakos daha muhtemel adaylar olduğu bildirildi.
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