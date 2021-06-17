17 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yunus Mallı'ya 3 talip!

Trabzonsporlu yıldıza 3 talip!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da, beklentilerin altında kalan ile ilgili flaş bir iddia geldi. Milli futbolcunun, , ve ile temasta olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

'nin haberine göre, 'da aradığını bulamayan 'nın 'da kendisine takım aradığı iddia edildi. Bir süredir komşuda tatilini sürdüren milli futbolcunun, , ve ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Belhanda'yı 'e kaptıran Olympiakos ile Pelkas'ı 'ye satan PAOK'un Yunus için ısrarcı olduğu belirtildi.

Komşuda Yunus'un 'ın arkasında kaldığı için mutsuz olduğu, 'in gelmesinden sonra forma umudunu kaybettiği bilgisi verildi. Yunus'un 'ta oynarken de Olympiakos'tan teklif aldığı ancak kabul etmediği hatırlatıldı.

Panathianaikos'un özellikle Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedelini karşılama konusunda yeterli mali gücünün olmadığı belirtildi.

Bu yüzden Yunus için PAOK ve Olympiakos daha muhtemel adaylar olduğu bildirildi.

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