Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihleri belli oldu

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Daha önce 'Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız' demiştim. Ama şartlarımız düzeldi Bugünden itibaren bütün mücadelemiz şampiyonluk için. Bu savaşı verecek güçlü bir yapımız da var. Hocamız da zaten bunu dile getiriyor" dedi. (TS spor haberleri)