04 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihleri belli oldu

Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihleri belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: , olağan genel kurul toplantısını 21 veya 30 Haziran tarihlerinde yapacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, tüzüğün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü 'nde yönetim binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 30 Haziran Çarşamba KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, genel kurulda idari ve mali raporların okunması, denetim kurulu raporunun görüşülmesi ile bütçelerin okunarak oylamaya sunulacağı ifade edildi.

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız
Fırtına'ya Sambacı teklifi! Menajeri... Fırtına'ya Sambacı teklifi! Menajeri...
Fırtına'da büyük heyecan! Hamsik ve Sörloth... Fırtına'da büyük heyecan! Hamsik ve Sörloth...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör