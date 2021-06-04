04 Haziran 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız

Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk için hazırız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü Başkanı , gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Daha önce 'Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız' demiştim. Ama şartlarımız düzeldi Bugünden itibaren bütün mücadelemiz şampiyonluk için. Bu savaşı verecek güçlü bir yapımız da var. Hocamız da zaten bunu dile getiriyor" dedi. (TS spor haberleri)

Kulübü Başkanı , Fotomaç'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

40-45 MİLYON EURO'LUK TAKIM

Bugün minumum 40-50 milyon euro'nun altında bir kadro ile şampiyon takım göremiyoruz. Trabzonspor aynı hedef için mücadele verirken ihtiyacı olan kadro bütçesi de 20-25 milyon euro civarındadır. Bizim de o civarda bir kadro yapılanmasına ihtiyacımız var. Bu son derece hassas bir noktadır. Kulübün ekonomisini bozacak bir harcama içerisine girerseniz, şampiyon olsanız dahi bu sürdürülebilir olmaz. Bu yarışı verirken ekonominizin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğidir.


"3 SENEYE İHTİYACIMIZ VARDI"

Özellikle birinci senemizde transferi için konuştuğumuz oyuncuların yarısı maaş ödemeleri için banka garantisi talep ediyorlardı. Şu an ekonomisi düzelen ve ödemeleri günü gününe yapılan takım konumuna geldik. Bugün adı ne olursa olsun bir oyuncuyla transfer konuştuğumuz zaman, 'Ödemeler zamanında yapılıyor mu?' diye sormuyor. Bugün finansal anlamda baktığınız zaman tercih edilen bir kulüp durumuna geldik. Bazı taşların yerine oturması için üç seneye ihtiyaç vardı.

"PLANLADIĞIMIZ NOKTALARDAYIZ"
Şu an için transfer sürecinde planladığımız noktadayız. Nereden bakarsanız bakın yüksek kalibreli oyuncu transferlerinde 1-1.5 aya ihtiyaç var. Bu isimlerin önceden belirlenmiş olması ve oyuncularla çok önceden iletişime geçmemiz çok büyük bir artı oldu. Transfer penceresi açıldığı zaman değil de çok daha önceden görüşmeleri gerçekleştirdiğimiz için her şey olumlu yönde ilerliyor. Takviyelerimiz devam edecek.


"ŞAMPİYONLUK İÇİN HAZIRIZ"

Daha önce 'Benim ağzımdan şampiyonluk kelimesini duymayacaksınız' demiştim. Ama şartlarımız düzeldi Bugünden itibaren bütün mücadelemiz şampiyonluk için. Bu savaşı verecek güçlü bir yapımız da var. Hocamız da zaten bunu dile getiriyor
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