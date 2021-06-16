16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un gündemindeki Danny Rose'un yeni takımı açıklandı

Trabzonspor'un gündemindeki Danny Rose'un yeni takımı açıklandı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un gündeminde yer alan isimlerden olan 'un yeni takımı belli oldu. İngiliz sol bek, bir dönem formasını giydiği ekiplerinden 'a transfer oldu. (Ts spor haberi)

'un transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen 'un yeni takımı açıklandı. Tottenham ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, ekiplerinden ile resmi sözleşme imzaladı.

Tecrübeli sol bek, 2008/2009 sezonunda da bir dönem Watford formasını terletmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da hedef Mert Günok! Avcı devrede Fırtına'da hedef Mert Günok! Avcı devrede
Fırtına o isimle yollarını ayırdı! Fırtına o isimle yollarını ayırdı!
Gökdeniz için şok talep! Transfer... Gökdeniz için şok talep! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör