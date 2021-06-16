16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un gündemindeki Danny Rose'un yeni takımı açıklandı
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un gündeminde yer alan isimlerden olan Danny Rose'un yeni takımı belli oldu. İngiliz sol bek, bir dönem formasını giydiği Championship ekiplerinden Watford'a transfer oldu. (Ts spor haberi)
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Danny Rose'un yeni takımı açıklandı. Tottenham ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, Championship ekiplerinden Watford ile resmi sözleşme imzaladı.
Tecrübeli sol bek, 2008/2009 sezonunda da bir dönem Watford formasını terletmişti.
✍ Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we're delighted to confirm.— Watford Football Club (@WatfordFC) June 16, 2021
Welcome back to Watford, Danny! 🐝@_AFEX
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?