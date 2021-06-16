16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ile yollar ayrıldı!

Fırtına o isimle yollarını ayırdı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı. Bordo mavililerden, KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren 'da mevcut oyuncuların son durumu netleşiyor. Teknik direktör 'nın raporuna göre hamlelerini yapan bordo-mavililer, mevkisinde forma giyen ile yollarını ayırdı. ekibi karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini 'na (KAP) bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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