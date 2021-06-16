Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı. Bordo mavililerden, KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da mevcut oyuncuların son durumu netleşiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hamlelerini yapan bordo-mavililer, orta saha mevkisinde forma giyen Ahmet Canbaz ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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