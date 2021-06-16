16 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'un Gökdeniz Bayrakdar için Trabzonspor'dan istediği ücret belli oldu!

Gökdeniz için şok talep! Fırtına...
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden , Antalyasporlu  için nabız yokladı. Akdeniz ekibinin, bordo mavililerden istediği bonservis bedeli ise şok yarattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferin hızlı takımı duracak gibi değil… 'nde yer alan habere göre, şimdiye kadar 31 yaş üzeri , ve 'e 6 milyon Euro'dan fazla yıllık ücret verme taahhüdünde bulunan bordo-mavililer, 'un kapısını için çaldı. Antalyaspor sezon başında 115 bin euro'ya aldığı Gökdeniz için Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro talep etti. Başkan çıldırdı.

Kısa süre önce Antalyaspor, Gökdeniz için; , ve 'le birer görüşme yapmış, 1.5 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı. Başkan Ağaoğlu görüşmede, "'a 1.5, bize olunca 3.5 mu?" diye sordu. Ancak aldığı cevap, "yabancı kısıtlaması Türk oyuncuların değerini artırdı. Artık herkese 3.5 milyon euro" oldu.

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