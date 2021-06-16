Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'un Gökdeniz Bayrakdar için Trabzonspor'dan istediği ücret belli oldu!
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor, Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar için nabız yokladı. Akdeniz ekibinin, bordo mavililerden istediği bonservis bedeli ise şok yarattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Transferin hızlı takımı Trabzonspor duracak gibi değil… Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, şimdiye kadar 31 yaş üzeri Gervinho, Hamsik ve Bruno Peres'e 6 milyon Euro'dan fazla yıllık ücret verme taahhüdünde bulunan bordo-mavililer, Antalyaspor'un kapısını Gökdeniz Bayrakdar için çaldı. Antalyaspor sezon başında 115 bin euro'ya aldığı Gökdeniz için Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro talep etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu çıldırdı.
Kısa süre önce Antalyaspor, Gökdeniz için; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le birer görüşme yapmış, 1.5 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı. Başkan Ağaoğlu görüşmede, "İstanbul'a 1.5, bize olunca 3.5 mu?" diye sordu. Ancak aldığı cevap, "yabancı kısıtlaması Türk oyuncuların değerini artırdı. Artık herkese 3.5 milyon euro" oldu.
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