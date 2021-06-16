Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Sydney Van Hooijdonk, Gökdeniz Bayraktar, Mert Günok...
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile çıkışa geçen v e sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik gibi yıldızları katan Fırtına'nın transfer listesine Sydney Van Hooijdonk, Gökdeniz Bayraktar, Mert Günok gibi yıldız isimler eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
EURO 2020'nin ardından Uğurcan Çakır'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor, A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Mert Günok'u gündemine aldı.
MAME DIOUF
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.
CEYHUN GÜLSELAM
Süper Lig ekiplerinden Koita ile anlaşan Trabzonspor, bir başka Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı.
GÖKDENİZ BAYRAKTAR
Antalyaspor formasıyla sergilediği performans ile devleri peşine takan Gökdeniz Bayraktar için Trabzonspor'da devrede. Antalyaspor yönetimi, Gökdeniz için 3.5 milyon euro bonservis beklentisinde.
FILIP NOVAK
Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un eski futbolcusu Filip Novak, Trabzonspor'a geri dönmek istediğini yönetime iletti. Trabzonspor Novak için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor.
HAITAM ALEESAMI
Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelen Aleesami için yeniden devreye girildi. Rostov ile kontratı biten futbolcu için görüşmeler devam ediyor.
SYDNEY VAN HOOIJDONK
Eski Fenerbahçeli yıldızlardan Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney için bordo mavili ekip devreye girdi. Sydney Van Hooijdonk bu sezon 28 maçta 15 gol 2 asist ile oynadı.
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