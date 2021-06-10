Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!

Fotomaç'ın haberine göre öte yandan başarılı hocanın bir televizyon programında yaptığı konuşma akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemindeki Sörloth ve Hamsik için "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti.

