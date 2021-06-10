10 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni sezon öncesi yönetim kurululunun yapmış olduğu transferlerden oldukça memnun durumda. Avcı, Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik transferlerinin ardından gözünü şimdi de Alexander Sörloth'a çevirdi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

bordo-mavili camiada büyük heyecan oluştururken, transferin gerçekleşmesi özellikle teknik direktör 'yı çok mutlu etti. Avcı'nın, yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!

Fotomaç'ın haberine göre öte yandan başarılı hocanın bir televizyon programında yaptığı konuşma akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemindeki Sörloth ve için "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!

Avcı'nın 'keşke olabilse' dediği isimlerden biri olan 'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada taraftarlar "Hamsik tamam sıra Sörloth'ta. Yönetim bir sürpriz yapıp Kuzeyin Kralı'nı getirecektir" yorumlarını yaptı.

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