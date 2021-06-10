Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü Alexander Sörloth'ta!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni sezon öncesi yönetim kurululunun yapmış olduğu transferlerden oldukça memnun durumda. Avcı, Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik transferlerinin ardından gözünü şimdi de Alexander Sörloth'a çevirdi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Hamsik bordo-mavili camiada büyük heyecan oluştururken, transferin gerçekleşmesi özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'yı çok mutlu etti. Avcı'nın, yönetimi arayarak emeği geçenlere teşekkür ettiği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre öte yandan başarılı hocanın bir televizyon programında yaptığı konuşma akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemindeki Sörloth ve Hamsik için "Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar. Hamsik büyük oyuncu, keşke olabilseler" demişti.
Avcı'nın 'keşke olabilse' dediği isimlerden biri olan Hamsik'in transferinin gerçekleşmesiyle birlikte özellikle sosyal medyada taraftarlar "Hamsik tamam sıra Sörloth'ta. Yönetim bir sürpriz yapıp Kuzeyin Kralı'nı getirecektir" yorumlarını yaptı.
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