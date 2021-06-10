Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Limitler bekleniyor...
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Fırtına'da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Halil Akbunar ile ilgileniyor. (TS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Trabzonspor, Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi isimlerle anlaştığını açıklamıştı. TFF'nin açıklaması beklenen harcama limitleri dahilinde yerli transferine de önem veren Fırtına'da gündeme yeni bir isim geldi. Karadeniz gazetesinin haberine göre, Bordo mavili ekip Göztepe'nin başarılı yıldızı Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak istiyor. Efecan Karaca da Trabzonspor'un ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.
GALATASARAY İSTİYORDU!
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray, Halil Akbunar'ı da istiyordu. Trabzonspor, yıldız futbolcuya talip oldu. İki dev kulüp transferde karşı karşıya geldi.
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