10 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Limitler bekleniyor...

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 4. sırada tamamlayan 'da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. yönetimindeki Trabzonspor, 'ın da ilgilendiği ile ilgileniyor. (TS haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , , , gibi isimlerle anlaştığını açıklamıştı. 'nin açıklaması beklenen harcama limitleri dahilinde yerli transferine de önem veren 'da gündeme yeni bir isim geldi. gazetesinin haberine göre, Bordo mavili ekip 'nin başarılı yıldızı 'ı kadrosuna katmak istiyor. da Trabzonspor'un ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY İSTİYORDU!

ve ile anlaşan , Halil Akbunar'ı da istiyordu. Trabzonspor, yıldız futbolcuya talip oldu. İki dev kulüp transferde karşı karşıya geldi.

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