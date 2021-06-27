Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde atağa kaltı! Efecan Karaca, Umut Meraş, Milan Makaric... | Ts haberleri...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Efecan Karaca, Umut Meraş, Milan Makaric transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MERT GÜNOK
Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif bir kaleci arayan Trabzonspor, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Mert Günok için Başakşehir ile temaslar sürüyor.
UMUT MERAŞ
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, milli futbolcu Umut Meraş'ta büyük yol aldı. 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.
EFECAN KARACA
Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.
MILAN MAKARIC
Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündemindeki Milan Makaric'i gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Gökdeniz Bayrakdar sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gündemindeki yerini almayı başardı. Antalyam isimli internet sitesinin haberine göre Trabzonspor'un listesinde yer alan Gökdeniz için belirlenen bonservis bedeli 5 milyon euro.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!