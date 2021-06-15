15 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira ziyarete geldi

Fırtına'nın eski yıldızı ziyarete geldi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'un takım kaptanlığını yapmış ve sonrasında 'nın gelişiyle 'a transfer olan 'a geldi. Portekizli futbolcu ziyareti esnasında forması giydi.

'an geçtiğimiz sezonun yarısında ayrılan ve takımı ile şampiyonluk yaşayan 'a geldi.

Tatilinin bir kısmını geçirmek ve eski arkadaşlarıyla hasret gidermek isteyen tecrübeli isim Yönetim Kurulu Üyesi 'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kendisine Hekimoğlu Trabzon forması hediye edildi.

Formayı giyen Pereira yeni szeonda Hekimoğlu Trabzon'a şans diledi.

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