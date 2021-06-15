15 Haziran 2021, Salı
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Tatilinin bir kısmını geçirmek ve eski arkadaşlarıyla hasret gidermek isteyen tecrübeli isim Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti.
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira ziyarete geldi
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un takım kaptanlığını yapmış ve sonrasında Abdullah Avcı'nın gelişiyle Sportin Lizbon'a transfer olan Joao Pereira Trabzon'a geldi. Portekizli futbolcu ziyareti esnasında Hekimoğlu Trabzonspor forması giydi.
Trabzonspor'an geçtiğimiz sezonun yarısında ayrılan ve Sporting Lizbon takımı ile şampiyonluk yaşayan Joao Pereira Trabzon'a geldi.
Tatilinin bir kısmını geçirmek ve eski arkadaşlarıyla hasret gidermek isteyen tecrübeli isim Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında kendisine Hekimoğlu Trabzon forması hediye edildi.
Formayı giyen Pereira yeni szeonda Hekimoğlu Trabzon'a şans diledi.
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