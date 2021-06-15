Trabzonspor'an geçtiğimiz sezonun yarısında ayrılan ve Sporting Lizbon takımı ile şampiyonluk yaşayan Joao Pereira Trabzon'a geldi.

Tatilinin bir kısmını geçirmek ve eski arkadaşlarıyla hasret gidermek isteyen tecrübeli isim Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret etti.



Ziyaret sırasında kendisine Hekimoğlu Trabzon forması hediye edildi.

Formayı giyen Pereira yeni szeonda Hekimoğlu Trabzon'a şans diledi.

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