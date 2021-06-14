14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Edgar le kararı!

Fırtına'da Edgar kararı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberi: 'da göstermiş olduğu performans ile harika bir sezon geçiren Edgar le için teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde yıldız futbolcu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... ( haberleri)

Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe'ye teklif getirdi. Fotomaç'ın haberine göre 'dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör gelecek yıl da -Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime "Kesinlikle takımda tutalım" şeklinde rapor sundu.
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