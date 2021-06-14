14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Edgar le kararı!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performans ile harika bir sezon geçiren Edgar le için teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı yıldız futbolcu için yönetime raporunu sundu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Saint Etienne, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Edgar İe'ye teklif getirdi. Fotomaç'ın haberine göre Caleb Ekuban'dan sonra tecrübeli savunma oyuncusuna da kanca attılar. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl da Vitor Hugo-Edgar İe ikilisini birlikte kullanmayı planladığı için yönetime "Kesinlikle takımda tutalım" şeklinde rapor sundu.
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