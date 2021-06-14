ALANYASPOR'DAN AYRILDI

Karadeniz devinin kanca attığı Ceyhun Gülselam'ın Alanyaspor macerası sezon sonu itibarıyla bitti. 33 yaşındaki oyuncu serbest statüde ve bu sebeple birçok talibi var. Ancak Abdullah Avcı'nın ısrarlı isteği üzerine Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutarak bir an önce Ceyhun Gülselam'a resmi imzayı attırmak istiyor. Berat Özdemir gibi orta sahada tam bir joker olan deneyimli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Hava hakimiyeti, şut kabiliyeti ve sakin oyun tarzıyla tam da Avcı'nın aradığı bir isim

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