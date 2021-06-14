14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ceyhun Gülselam harekatı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2021-2022 sezonuna güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak bonservisi elinde olan Ceyhun Gülselam için harekete geçti. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ceyhun Gülselam harekatı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

geçen sezon Abdullah Avcı geldikten sonra şampiyonluk potasına çok yaklaşmıştı. Fotomaç'ın haberine göre ancak deneyimli çalıştırıcının da elindeki malzemeyle yapabilecekleri bir yere kadardı. Kafasını kulübeye çevirdiğinde yeterli seviyeyi göremeyen Avcı sezon devam ederken de transferin şart olduğunu belirtmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ceyhun Gülselam harekatı!

Bu yönde çalışan - mavili idareciler de Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadroya katmıştı. Karadeniz devi Fode Koita ile de anlaşırken bir diğer transferin de olacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ceyhun Gülselam harekatı!

ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Karadeniz devinin kanca attığı 'ın Alanyaspor macerası sezon sonu itibarıyla bitti. 33 yaşındaki oyuncu serbest statüde ve bu sebeple birçok talibi var. Ancak Abdullah Avcı'nın ısrarlı isteği üzerine yönetimi elini çabuk tutarak bir an önce Ceyhun Gülselam'a resmi imzayı attırmak istiyor. Berat Özdemir gibi orta sahada tam bir joker olan deneyimli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Hava hakimiyeti, şut kabiliyeti ve sakin oyun tarzıyla tam da Avcı'nın aradığı bir isim

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