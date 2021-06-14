Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Ceyhun Gülselam harekatı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2021-2022 sezonuna güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak bonservisi elinde olan Ceyhun Gülselam için harekete geçti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor geçen sezon Abdullah Avcı geldikten sonra şampiyonluk potasına çok yaklaşmıştı. Fotomaç'ın haberine göre ancak deneyimli çalıştırıcının da elindeki malzemeyle yapabilecekleri bir yere kadardı. Kafasını kulübeye çevirdiğinde yeterli seviyeyi göremeyen Avcı sezon devam ederken de transferin şart olduğunu belirtmişti.
Bu yönde çalışan bordo- mavili idareciler de Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik'i kadroya katmıştı. Karadeniz devi Fode Koita ile de anlaşırken bir diğer transferin de Ceyhun Gülselam olacağı öğrenildi.
ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Karadeniz devinin kanca attığı Ceyhun Gülselam'ın Alanyaspor macerası sezon sonu itibarıyla bitti. 33 yaşındaki oyuncu serbest statüde ve bu sebeple birçok talibi var. Ancak Abdullah Avcı'nın ısrarlı isteği üzerine Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutarak bir an önce Ceyhun Gülselam'a resmi imzayı attırmak istiyor. Berat Özdemir gibi orta sahada tam bir joker olan deneyimli oyuncu rotasyonu güçlendirecek. Hava hakimiyeti, şut kabiliyeti ve sakin oyun tarzıyla tam da Avcı'nın aradığı bir isim
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