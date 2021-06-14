14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da İtalyan resitali!

Trabzonspor'da İtalyan resitali!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberi: gelecek sezon için biribirnden yetenekli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer transfer sürecinde oldukça hareketli anlar geçirirken flaş bir detay ortaya çıktı. İşte son ayrıntılar... ( haberleri)

'da 'nın kafasında şampiyonluk var. Fotomaç'ın haberine göre kariyerinde hiç şampiyonluk sevinci tadamayan usta çalıştırıcı bu özlemini bu sezon dindirmek istiyor. Tam bir sistem hocası alan ve gittiği takımlara yaptığı dokunuşlarla farkını gösteren Avcı, en çok yolu 'dan geçen yıldızlarına güveniyor. Karadeniz devinde , , , ve kariyerlerinin önemli bölümünde Çizme'de forma giydiler. Abdullah Avcı takımın iskeleti gibi gördüğü bu futbolcuların üzerinden hem savunmayı hem de hücumu kurguluyor. Futbolseverlere bambaşka bir Trabzonspor izletme peşinde.
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