14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da İtalyan resitali!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor gelecek sezon için biribirnden yetenekli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer transfer sürecinde oldukça hareketli anlar geçirirken flaş bir detay ortaya çıktı. İşte son ayrıntılar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kafasında şampiyonluk var. Fotomaç'ın haberine göre kariyerinde hiç şampiyonluk sevinci tadamayan usta çalıştırıcı bu özlemini bu sezon dindirmek istiyor. Tam bir sistem hocası alan ve gittiği takımlara yaptığı dokunuşlarla farkını gösteren Avcı, en çok yolu İtalya'dan geçen yıldızlarına güveniyor. Karadeniz devinde Caleb Ekuban, Gervinho, Bruno Peres, Vitor Hugo ve Hamsik kariyerlerinin önemli bölümünde Çizme'de forma giydiler. Abdullah Avcı takımın iskeleti gibi gördüğü bu futbolcuların üzerinden hem savunmayı hem de hücumu kurguluyor. Futbolseverlere bambaşka bir Trabzonspor izletme peşinde.
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