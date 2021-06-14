Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde yerli isimlere yöneldi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezondan itibaren transfer politikasını yerli oyuncu üzerinde kurmaya başlıyor. Bordo-mavililer yeni yabancı kuralına göre hamlelerini yapmaya devam edecek. (TS spor haberleri)

Mevcut kurala göre Süper Lig takımlarının ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu bulunurken, Trabzonspor Yönetimi kadro derinliği oluşturacak isimlerde yabancıya yönelmeyecek.

Yedek stoper ve alternatif kanat transferlerin de yerli oyuncular üzerinden gidiliyor. Sol bek konusunda da Kulüpler Birliği'nin Tahkim Kurulu'na yapmış olduğu itirazın cevabı bekleniyor. Eğer Tahkim Kurulu, TFF'nin 8+6 kararını değiştirmezse, savunmanın soluna yerli futbolcu alınacak.

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