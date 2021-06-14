14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde yerli isimlere yöneldi!

Fırtına'dan yerli harekatı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: yeni sezondan itibaren transfer politikasını yerli oyuncu üzerinde kurmaya başlıyor. -mavililer yeni yabancı kuralına göre hamlelerini yapmaya devam edecek. ( haberleri)

Mevcut kurala göre takımlarının ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu bulunurken, Yönetimi kadro derinliği oluşturacak isimlerde yabancıya yönelmeyecek.

ve alternatif kanat transferlerin de yerli oyuncular üzerinden gidiliyor. konusunda da 'nin 'na yapmış olduğu itirazın cevabı bekleniyor. Eğer Tahkim Kurulu, 'nin 8+6 kararını değiştirmezse, savunmanın soluna yerli futbolcu alınacak.

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