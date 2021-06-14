14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita için geri sayıma geçti!

Geri sayım başladı! İşte kontrat süresi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen 'da gündemde forvet transferi var. Bordo-mavililerde, 'nın evrak prosedürü tamamlanınca sözleşme imzalanacağı öğrenildi. ( haberleri)

aylar öncesinden ile anlaşmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre idareciler "Sorun yok" derken menajerinin eksik evrakı getireceği ve prosedürün tamamlanacağı öğrenildi. Koita bu evrakın gelmesiyle birlikte Trabzonspor ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız ismin kontratının 3 yıl olacağı belirtildi. Devre arasında da istenmiş ancak yüksek bonservis çekince transferi gerçekleşmemişti.
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