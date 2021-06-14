14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Fode Koita için geri sayıma geçti!
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da gündemde forvet transferi var. Bordo-mavililerde, Fode Koita'nın evrak prosedürü tamamlanınca sözleşme imzalanacağı öğrenildi. (TS spor haberleri)
Fode Koita aylar öncesinden Trabzonspor ile anlaşmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre idareciler "Sorun yok" derken menajerinin eksik evrakı getireceği ve prosedürün tamamlanacağı öğrenildi. Koita bu evrakın gelmesiyle birlikte Trabzonspor ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız ismin kontratının 3 yıl olacağı belirtildi. Devre arasında da istenmiş ancak Kasımpaşa yüksek bonservis çekince transferi gerçekleşmemişti.
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