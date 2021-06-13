Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Mame Diouf, Edin Dzeko, Munir El Haddadi...
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Marek Hamsik ve Gervinho gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Bordo mavili ekip, Mame Diouf, Edin Dzeko, Munir El Haddadi ve Doğan Alemdar gibi isimlerle ilgileniyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
UMUT MERAŞ
Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.
ALFONSO ESPINO
Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
STEVEN CAULKER
Bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Süper Lig devlerinin radarında yer alan Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.
DOĞAN ALEMDAR
EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, Kayserispor forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.
MUNIR EL HADDADI
Trabzonspor'da sürpriz bir golcü gündeme geldi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; menajerler, Munir El Haddadi'yi Trabzonspor'a önerdi. Abdullah Avcı'nın onay vermesi bekleniyor.
MAME DIOUF
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla iyi bir performans sergileyen Mame Diouf, Trabzonspor'un gündemine gelen bir başka forvet oldu. 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor.
EDIN DZEKO
Menajerler, Trabzonspor'a Boşnak yıldız Edin Dzeko'yu önerdi. Abdullah Avcı'nın olumlu baktığı 35 yaşındaki yıldız için koşullar araştırılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig