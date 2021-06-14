14 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un borcu açıkladı!

Trabzonspor'un borcu açıklandı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: Divan Kurulu toplantısında mali durumla ilgili raporu açıkladı. Bordo-mavililerin borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı. ( haberleri)

Denetim Kurulu Başkanı , Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu. Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.
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