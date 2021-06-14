14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un borcu açıkladı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Divan Kurulu toplantısında mali durumla ilgili raporu açıkladı. Bordo-mavililerin borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı. (TS spor haberleri)
Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili hazırlanan raporu okudu. Yapılan açıklamada, gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tablolara göre bordo-mavili kulübün dernek ve bağlı şirketlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle net borcunun 1 milyar 192 bin 419 bin TL olduğu açıklandı.
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