Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!
Trabzonspor transfer döneminin en hareketli takımı konumunda. Karadeniz Fırtınası transfer bombalarını peş peşe patlatmaya devam edecek. Bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, uzun süredir radarında bulunan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un gündeminde olan 20 yaşındaki sambacı... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş döneminden bu yana radarında olan Yuri Alberto, Brezilya'da her geçen gün biraz daha göze çarpıyor. Geçen yaz Santos'tan Internacional'e transfer olan 20 yaşındaki Alberto, çıktığı 22 maçta 7 gol attı. 1.83 boyundaki Alberto, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor.
Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giydi. Avrupa'dan önemli talipleri olan Alberto'nun bonservis maliyeti yüksek. Bu nedenle Trabzonspor, kiralama teklifi yapmayı düşünüyor.
DJANINY VE EKUBAN GİDERSE...
20 yaşındaki yıldızın Trabzonspor formasıyla kısa sürede kendini gösterebileceğini düşünen Bordo- Mavililer, Yuri Alberto'yu sonraki satışından pay maddesiyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Tabi bu transfer için sadece mali şartların oluşması yeterli değil. Djaniny ve Ekuban gibi isimler satılırsa, Alberto'nun transferi daha ciddi şekilde gündeme gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig