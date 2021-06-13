Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş döneminden bu yana radarında olan Yuri Alberto, Brezilya'da her geçen gün biraz daha göze çarpıyor. Geçen yaz Santos'tan Internacional'e transfer olan 20 yaşındaki Alberto, çıktığı 22 maçta 7 gol attı. 1.83 boyundaki Alberto, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor.