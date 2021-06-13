13 Haziran 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!

Trabzonspor transfer döneminin en hareketli takımı konumunda. Karadeniz Fırtınası transfer bombalarını peş peşe patlatmaya devam edecek. Bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, uzun süredir radarında bulunan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un gündeminde olan 20 yaşındaki sambacı... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

Teknik Direktörü 'nın, döneminden bu yana radarında olan , 'da her geçen gün biraz daha göze çarpıyor. Geçen yaz 'tan 'e transfer olan 20 yaşındaki Alberto, çıktığı 22 maçta 7 gol attı. 1.83 boyundaki Alberto, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Sambacı, Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giydi. 'dan önemli talipleri olan Alberto'nun bonservis maliyeti yüksek. Bu nedenle , kiralama teklifi yapmayı düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!

'in haberine göre, daha önce Sörloth'u kiralayıp, parlatan ve satışından 11 milyon Euro civarı bir pay alan -Mavililer, Alberto konusunda da bu kozu kullanıyor.

Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı'nın gözdesi Yuri Alberto adım adım Trabzonspor'a geliyor!

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20 yaşındaki yıldızın formasıyla kısa sürede kendini gösterebileceğini düşünen - Mavililer, 'yu sonraki satışından pay maddesiyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Tabi bu transfer için sadece mali şartların oluşması yeterli değil. ve gibi isimler satılırsa, Alberto'nun transferi daha ciddi şekilde gündeme gelecek.

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