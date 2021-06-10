10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan itiraf geldi! "Avrupa hayalim..."
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, milli takım kampında geleceği hakkında konuştu. 25 yaşındaki file bekçisi, "Şu anda sadece Milli Takım'a odaklandığını vurgulayarak, "Transfer konusu şu anda kafamda yok. Sadece Milli Takım'ın başarısına odaklıyım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de" dedi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi Almanya kampında konuştu. Fotomaç'ın haberine göre kaleciliğe başladığı gün bu kadar hızlı bir şekilde yükseleceğini tahmin etmediğini vurgulayan 25 yaşındaki eldiven, "Tabii ki oynamak istiyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde buralara gelebileceğimi hayal etmiyordum. Çok şükür bugün buradayım. Çok çalıştım, çok emek verdim, çok acı çektim " diye konuştu. Adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Çakır, şu anda sadece Milli Takım'a odaklandığını vurgulayarak, "Transfer konusu şu anda kafamda yok. Sadece Milli Takım'ın başarısına odaklıyım. Avrupa hayalim de var, ülkemi temsil etme hayalim de" dedi.
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