Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Doğan Alemdar, Aleksander Sörloth, Jack Wilshere...
Son dakika transfer haberleri... Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor. Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor'da, yönetim ve teknik heyetin kordineli çalışması sonucu Gervinho ve Hamsik gibi yıldız isimler kadroya katıldı. Öte yandan sol bek ısrarını sürdüren Trabzonspor'da Doğan Alemdar, Aleksander Sörloth, Jack Wilshere gibi isimler de listeye eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
UMUT MERAŞ
Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.
ALFONSO ESPINO
Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
STEVEN CAULKER
Bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten ve Süper Lig devlerinin radarında yer alan Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.
DOĞAN ALEMDAR
EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, Kayserispor forması ile başarılı bir performans sergileyen Doğan Alemdar için temaslara başladı.
JACK WILSHERE
Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere Trabzonspor'un gündemine geldi. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.
ALEKSANDER SÖRLOTH
Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran gelişme yaşandı. Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, RB Leipzig'in gelecek sezon takım planlamasında Sörloth'u düşünmediğini yazdı. Bu gelişme transfer önceliği bulunan Trabzonspor cephesini harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcuyla görüşerek geri dönme konusundaki fikrini soracak.
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