12 Haziran 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Doğan Alemdar, Aleksander Sörloth, Jack Wilshere...

İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika transfer haberleri... ile yükselişe geçen ve sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor. Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor'da, yönetim ve teknik heyetin kordineli çalışması sonucu Gervinho ve Hamsik gibi yıldız isimler kadroya katıldı. Öte yandan sol bek ısrarını sürdüren Trabzonspor'da , , gibi isimler de listeye eklendi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile , milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

ALFONSO ESPINO

Cadiz ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alfonso Espino Trabzonspor'un gündemine geldi. Bordo mavili ekip Espino'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

STEVEN CAULKER

Bordo-mavililer, ile sözleşmesi biten ve devlerinin radarında yer alan için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas ile görüşen yıldız futbolcu, Yunan yıldızdan oldukça olumlu tepkiler aldı.

DOĞAN ALEMDAR

EURO 2020'de 'ın kalesini koruyan 'ın satılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışlarına başlayan bordo mavili ekip, forması ile başarılı bir performans sergileyen için temaslara başladı.

JACK WILSHERE

Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Trabzonspor'un gündemine geldi. , , Bournemouth ve formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.

ALEKSANDER SÖRLOTH

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran gelişme yaşandı. Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, 'in gelecek sezon takım planlamasında Sörloth'u düşünmediğini yazdı. Bu gelişme transfer önceliği bulunan Trabzonspor cephesini harekete geçirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcuyla görüşerek geri dönme konusundaki fikrini soracak.

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