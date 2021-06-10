Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Alfonso Espino harekatı! Kiralık gelecek

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'e imza attırarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, sol bek bölgesi için ise La Liga ekiplerinden Cadiz'de forma giyen Alfonso Espino'yu gözüne kestirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transferin en hareketli takımı olan Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağlamak üzere... Daha önce Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi ünlü futbolcuları renklerine bağlayan bordo-mavili takım, sol bek için sürpriz bir atak yaptı. Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun iddiasına göre Trabzonspor, Cadiz forması giyen 29 yaşındaki Alfonso Espino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Görüşmelerin ilerlediği ifade edilirken, Uruguaylı sol bekin Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun mukavelesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin de bulunduğu iddia ediliyor. İspanyol temsilcisinde başarılı bir sezonu geride bırakan Espino, çıktığı 32 karşılaşmada 4 asiste imzasını attı.

ALFONSO ESPINO KİMDİR?

5 Ocak 1992 tarihinde Uruguay'da dünyaya gelen Alfonso Espino, kariyerine ülkesinin takımlarından Miramar'da başladı. Ardından Nacional'in altyapısına geçen Espino, 2019'un devre arası transfer döneminde Cadiz'e geldi. 1.72 cm boyundaki tecrübeli sol bek, o tarihten bu yana İspanya'da top koşturuyor.

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