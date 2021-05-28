28 Mayıs 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak’a 3 talip birden! Transfer...

Abdulkadir Parmak’a 3 talip birden!
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Galatasaray derbisi sonrasında kadro dışı bırakılan ve teknik direktör 'dan özür dileyen Abdulkadir Parmak'a 3 Süper Lig takımı talip oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör , özür dileyen tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili önümüzdeki günlerde karar verecek. 26 yaşındaki orta saha ile 3 kulüp yakından ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'e yeni çıkan 'un yanı sıra Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın oyuncu ile ilgilendiği öğrenildi. Parmak, G.Saray derbisi sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.

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