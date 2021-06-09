09 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen dünya evine girdi!

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen dünya evine girdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

'un stoper oyuncusu , dünya evine girdi. Bordo-mavili kulübün başkanı , başkan yardımcısı , genel sekreteri , yönetim kurulu üyesi ve futbolcuların katıldığı törende Hüseyin Türkmen, ile hayatını birleştirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Bordo-mavili kulübün başkanı , başkan yardımcısı , genel sekreteri , yönetim kurulu üyesi ve futbolcuların katıldığı törende , ile hayatını birleştirdi.

Belediye Başkanı 'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Valisi , başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü yaptı.

Tören sonrası Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri genç çifte mutluluklar diledi.

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