10 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni sezon öncesi transferlerini peş peşe açıklıyor. Bordo-mavililerde Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik'in ardından sırada Kasımpaşa'da 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Koita var. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda , ve 'e imza attırarak şov yapan 'da sıra 'ya geldi.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...

Fotomaç'ın haberine göre 'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fırtına'nın listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz devi, 'ya imza attırmak için 30 Haziran'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...

'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giyen 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda bordo- mavililer için ter dökecek. Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için anlaşmasının bitmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen geçtiğimiz sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti. Başarılı futbolcu, Abdullah Avcı'nın verdiği program çerçevesinde çalışmalarını tatilde de sürdürüyor.

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