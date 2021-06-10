Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'da sırada Koita var! İşte o tarih...

Fotomaç'ın haberine göre Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fırtına'nın listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncunun işi de resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz devi, Koita'ya imza attırmak için 30 Haziran'ı bekliyor. Kasımpaşa'yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.