Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...

Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans ortaya koyan Hamsik, Napoli forması altında 32 maçta 5 gol attı ve 5 de gol pası verdi. Slovakya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Hamsik, 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı. Kariyeri boyunca sadece üç kupa kazanan Hamsik, 2 kez İtalya Kupası'nı, bir kez de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.

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