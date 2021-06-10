10 Haziran 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un son olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik, kariyeri boyunca müthiş bir istatistiğe imza attı. Slovak yıldız 645 karşılaşmada forma giyerken sadece 4 mücadelede sakatlık geçirdi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Kariyeri boyunca Hamsik'in ismi sakatlıklarla anılmadı. Üst seviye liglerde oynarken, sadece 4 kez sakatlanan 33 yaşındaki Slovak futbolcu, sadece 14 maç kaçırdı. Kulüp takımlarında 645 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 139 gol atarken, 104 de gol pası vermeyi başardı. Sahada yer aldığı 48 bin 412 dakikada 242 gole etki eden Slovak futbolcu, her 200 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...

Sabah'ın haberine göre, 33 yaşında olan ve 645 maçta sahaya çıkan Hamsik, sadece 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 2 kez de sarı kart cezalısı durumuna düştü. penaltılarda iyi bir performans sergileyemeyen Hamsik kariyeri boyunca attığı 28 penaltının 10'unu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...

Slovak yıldız kariyerinde 12 farklı teknik direktör ile çalıştı. Bunlar arasında Rafael Benitez (126 maç), Maurizio Sarri (144 maç), Carlo Ancelotti (19) gibi önemli isimler var . Hamsik en fazla süreyi 174 maçla teknik direktör Mazzarri'den alırken, bu mücadelelerde 43 gol attı ve 41 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un biyonik adamı Marek Hamsik! 645 maçta...

Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans ortaya koyan Hamsik, Napoli forması altında 32 maçta 5 gol attı ve 5 de gol pası verdi. Slovakya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Hamsik, 8 kez Slovakya'da yılın futbolcusu seçilmeyi başardı. Kariyeri boyunca sadece üç kupa kazanan Hamsik, 2 kez İtalya Kupası'nı, bir kez de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.

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